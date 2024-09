Autovelox associazioni all’attacco | Impianti fuorilegge sequestrateli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Fano, 13 settembre 2024 – Sugliormai è battaglia tra il Comune e ledi tutela dei cittadini. “Dall’incontro dell’altro ieri in Prefettura – ribadisce il sindaco Luca Serfillippi – abbiamo avuto la conferma della regolarità dei nostri apparecchi, posizionati nel rispetto delle indicazioni del decreto ministeriale”. “Non esiste alcun decreto ministeriale – replicano però dalla Globoconsumatori, associazione con sede ad Alessandria, che tra gli altri sta tutelando con un ricorso al giudice di pace un fanese che ha ricevuto una sessantina di verbali – semmai una determina dirigenziale. Tra l’altro l’unico ministero competente in materia sarebbe il Mimit (Ministero delle Imprese) e non certo quello delle Infrastrutture e Trasporti”.