Koolhof van de Zandschulp-Matos Melo oggi in tv | orario canale e diretta streaming Coppa Davis 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024)/van dese la vedranno contronell’incontro di doppio di Olanda-Brasile, confronto della fase a gironi di. Si torna in campo per l’ultimo match di giornata e ogni punto è ormai fondamentale in ottica qualificazione. Si tratta di due coppie competitive, esperte in doppio e che quindi proveranno a trascinare le rispettive squadre. Considerata la superficie, forse un leggero vantaggio dovrebbe essere dato al duo olandese. SEGUI LALIVE PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO Le due coppie scenderanno in campo, giovedì 12 settembre, come terzo incontro dalle ore 15:00. Latelevisiva è affidata a Sky Sport, che monitora la fase a gironi della2023 mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il confronto sarà visibile anche su Rai Sport.