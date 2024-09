Modena che tour de force Cesena solo un ’assaggio’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Si dice sempre che la sosta per gli impegni delle nazionali sia una boccata d’ossigeno e occasione per rielaborare pensieri, per quelle squadre che si sono svegliate col piede sinistro ad inizio campionato. Fermarsi per riflettere, insomma. C’è pure la teoria di chi crede che, invece, sia meglio continuare a giocare per rimediare immediatamente agli errori. Non sapremo mai dove stia la verità. Sapremo, però, come ilabbia cercato di sfruttare questi giorni e lo sapremo adove l’atmosfera è già piuttosto calda con oltre 10.000 tagliandi strappati e con una stima di quasi 2.000 modenesi pronti ad approdare in Romagna. Nel recente passato (tralasciando quel playoff) il ’Manuzzi’ è stato spesso teatro di momenti determinanti, in un senso o nell’altro.