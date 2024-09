Confesercenti | Moonlight domani arriva Luca Sommi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Arezzo, 10 settembre 2024 – Appuntamenti letterari dafino a venerdì 13 settembre sulla terrazza di Fraternita in piazza Grande con sette autori e sei libri per la terza edizione di Arezzo Mooonlight Festival. L'evento è organizzato da aArezzo insieme a Feltrinelli Point, sotto la direzione artistica di Gabriele Grazi, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, della Provincia di Arezzo, del Comune di Arezzo in collaborazione con la Fraternita dei Laici, la Fondazione Arezzo Intour, Discover Arezzo, la Fondazione Guido d'Arezzo e grazie al contributo della Banca di Anghiari e Stia, di Italia Comfidi, di Italplan-Manorent, di Ottica Franchini, di Sara assicurazioni agenzia Arezzo Arno, Centro Arezzo Coop-Fi, Marino fa Mercato con il sostegno del ristorante L'Indigeno.