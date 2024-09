Accostato a Inter e Milan l’assurda scelta di Depay | ufficiale la sua uova squadra

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Memphisè un nuovo calciatore del Corinthians. Il trentenne attaccante olandese, svincolatosi dall’Atletico Madrid, ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2026 con il club brasiliano, che ha dato l’annunciosui suoi canali ufficiali. “Il Corinthians Paulista ha ingaggiato l’attaccante olandese Memphis, con un contratto valido fino al 31 dicembre 2026. Formatosi nelle giovanili del Psv Eindhoven è arrivato in primanel 2012. Due anni dopo, ha partecipato alla Coppa del Mondo in Brasile e ha anche segnato uno dei gol vincenti per la suacontro il Cile. Ha giocato per Manchester United, Lione, Barcellona e Atletico Madrid, club per cui ha giocato la scorsa stagione. Con la nazionale olandese ha giocato 98 partite segnando 46 gol“.