Pontino 39enne bastonato e rapinato alla stazione dei treni | in manette una 23enne

(Di lunedì 9 settembre 2024) I Carabinieri delladi Aprilia (LT) hanno denunciato in stato di libertà una donna di 23 anni, residente ad Aprilia ma di fatto senza fissa dimora, con l’accusa di rapina in concorso. L’azione è frutto di un’attività investigativa condotta a seguito di un episodio avvenuto la sera del 26 agosto. Secondo le indagini, la donna avrebbe collaborato con un uomo di 33 anni, attualmente irreperibile dopo essersi sottratto agli arresti domiciliari dal 15 agosto. La vittima, un uomo di 39 anni residente a Cisterna di Latina, si trovava nei pressi dellaferroviaria di Aprilia quando è stato avvicinato dal complice della donna. L’aggressore lo avrebbe minacciato e colpito con un pezzo di legno, utilizzato anche per danneggiare la sua autovettura, sottraendogli una somma di 150 euro e il telefono cellulare.