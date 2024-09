Un inferno di fumo e fiamme a ridosso della Pontina | case distrutte e 17 famiglie evacuate

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 8 settembre 2024) Nel primo pomeriggio di ieri, un vasto incendio ha devastato la zona periferica di Sant’Ilario, a Cisterna di Latina, trasformando l’area in un vero e proprio incubo di fuoco e paura. Lesono partite da alcune sterpaglie in via Piano Rosso, alimentate dalle forti raffiche di vento, e si sono rapidamente propagate, mettendo in pericolo le abitazioni vicine. Mobilitazione dei soccorsi L’incendio ha scatenato il panico tra i residenti, con decine di persone costrette a lasciare le loroper mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia e Polizia Locale, con il supporto di elicotteri per il rilascio di acqua dall’alto. Tuttavia, il forte vento ha complicato notevolmente le operazioni di spegnimento.