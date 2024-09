La Samb prepara il debutto In dubbio Lulli e Pezzola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ottavio Palladini studia le mosse da mettere in pratica contro l’Atletico Ascoli al don Mauro Bartolini di Monticelli. L’unica certezza è che sarà una partita diversa rispetto a quella di domenica scorsa. Sia per gli uomini in campo sia per l’atteggiamento delle due formazioni. Si giocherà in un terreno di gioco più piccolo rispetto al Riviera ed in sintetico. Ma anche i protagonisti saranno diversi. In casamancherà Guadalupi che sconta la prima delle tre giornate comminategli dopo l’ultima giornata della passata stagione, ma c’è anche Leonardoche ieri ha lavorato a parte ed in palestra a causa di un malanno alla caviglia. La sua presenza è inper la gara di Ascoli.e Bouah continuano nella loro tabella personalizzata che ha come obiettivo quello di raggiungere lo stesso livello di condizione dei compagni di squadra.