Boccia colpo basso alla moglie di Sangiuliano | Il capriccio di una donna Telese e Aprile muti

(Di venerdì 6 settembre 2024) "Ho solo rettificato le bugie del ministro e continuo a farlo. Io non spiavo il ministro. Io lavoravo con il ministro". Maria Rosaria, nella lunga intervista a In Onda, su La7, dice di non temere eventuali ripercussioni e denunce, nel giorno in cui il ministro della Cultura Gennaroha rassegnato le dimissioni. "Non ho mai registrato il ministro. Una giornalista ha segnalato un mio video fatto con gli occhiali (smart), ho la fattura, li ho comprati in un negozio accanto al Parlamento, li ho indossati e ci ho giocato", sottolinea. Ammette però di aver registrato la conversazione con il funzionario del Mic sulla sua nomina, "questo è accaduto dopo la conversazione telefonica (con ladel ministro, ndr), a cavallo di Ferragosto".