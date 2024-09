Errani e Vavassori scrivono la storia del tennis italiano | vittoria nel doppio misto agli Us Open

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sarae Andreahanno fatto ladel. In una finale emozionante giocata sull’Arthur Ashe Stadium di New York, i due azzurri hanno conquistato il titolo neldegli Us, diventando la prima coppia italiana di sempre a trionfare in uno Slam in questa categoria. La coppia italiana ha sconfitto gli statunitensi Taylor Townsend e Donald Young con il punteggio di 7-6 7-5, dimostrando una straordinaria solidità e affiatamento. Il match, caratterizzato da grande intensità e colpi di scena, ha vistomantenere la calma nei momenti decisivi, aggiudicandosi un tie-break combattutissimo nel primo set e chiudendo il secondo set con un break decisivo.