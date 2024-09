Che cos’è il curve-washing e perché è pericoloso?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 3 settembre 2024) Ilè un termine usato solitamente con intento dispregiativo che indica tutte quelle pratiche di marketing messe in atto da aziende di moda che fingono inclusività verso le donne curvy. Un modo per “ripulirsi” facendo campagne pubblicitarie con modelle prosperose, ben sapendo che poi, in concreto, quelle donne non saranno mai accontentante dal brand. Esattamente come il green-(quando un’azienda millanta una sostenibilità che non ha), ilè un fenomenoha a che vedere con il modo che si ha di percepire il proprio corpo. Instillando dubbi che fanno stare male. Perpetuando lo stereotipo che la bellezza femminile sia associata a un unico tipo di corpo.