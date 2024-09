Uomini e Donne Ursula Bennardo a proposito di Lino Giuliano e Alessia Pescarella | Il loro percorso come quello mio e di Sossio Aruta

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 2 settembre 2024)si sono conosciuti e innamorati negli studi di, e nell’ottobre del 2019 la storia d’amore è stata suggellata dalla nascita dellapiccola Bianca. Le cose, però, tra i due non sono andate per il verso giusto e a gennaio di quest’anno larelazione è giunta al termine. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo,ha parlato proprio della fine della sua storia con, puntualizzando – che a differenza di quanto trapelato tempo fa – non ha mai vietato all’ex compagno di vedere labambina, Bianca: Io apprendo adesso da te che io non voglio far vedere la bambina a, in quanto non ci sono stati mai ne divieti ne problemi. A gennaio è andato via di casa e ha deciso lui di andare via dalla mia città e tornare dalle sue parti. Con la bimba ha sempre avuto carta bianca, di media è venuto cinque volte in otto mesi.