Incidente terribile Mariagrazia muore a 24 anni | era madre di 3 bimbi La scoperta choc sul marito che guidava

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024) Fondi, una cittadina in provincia di Latina, è stata scossa da unatragedia avvenuta nella notte.Bedin, una ragazza di soli 24, ha perso la vita in unstradale che ha coinvolto anche il suo compagno, la sorella di quest’ultimo e il loro figlio neonato. L’è avvenuto intorno alle 3:00 del mattino su via di Santa Anastasia. Secondo le prime ricostruzioni, il compagno di, un 22enne, stava guidando l’auto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e ribaltandosi più volte. >> “Alla guida senza patente”. Gravestradale, auto si schianta contro albero:17enne L’impatto è stato violentissimo e purtroppo fatale per, che è morta sul colpo. Gli altri occupanti dell’auto sono rimasti gravemente feriti nell’