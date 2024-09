Striano e Laudati vanno arrestati La mossa di Cantone respinta dal gip

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 1 settembre 2024) Il procuratore di Perugia, Raffaele, ha chiesto gli arresti domiciliari per l'ex sostituto procuratore Antonio, oggi in pensione, e per Pasquale, tenente della Guardia di finanza e per anni di stanza alla Direzione investigativa antimafia, indagati nell'inchiesta sui presunti accessi abusivi alla banche dati. A svelarlo è stato il quotidiano La Verità , che ha precisato che «il gip di Perugia ha rigettato l'istanza non ritenendo sussistenti le esigenze (entrambi non si trovano più sul loro vecchio posto di lavoro,addirittura è in pensione), evidentemente non avendo ravvisato né pericoli di fuga, di reiterazione del reato o di inquinamento delle prove (le investigazioni sono concluse)».   Ma, secondo quanto riferisce lo stesso giornale, «ha fatto appello. Adesso il Tribunale del riesame dovrà valutare la richiesta in un'udienza.