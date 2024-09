Sì la collezione Lush per Halloween 2024 è spaventosamente cool e il web è già impazzito

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 1 settembre 2024) Con l’avvicinarsi dinon si fa attendere e presenta una nuovacarica di sorprese, perfetta per gli amanti delle coccole autunnali. La nuova linea, ricca di prodotti in edizione limitata, include bombe da bagno a forma di zucca, maschere profumate stagionali e lussuosi prodotti per il corpo, pronti a trasformare il tuo bagno in un rifugio di relax e magia.lancia laSe conosci già i lanci precedenti diper, saprai che questapromette di essere un grande successo. Con oltre 24 articoli, tra cui il primo “Countdown” della storia di, la nuova linea è pronta a portare un’atmosfera mistica nella tua routine di bellezza. Non solo sono perfetti per le festività di ottobre, ma anche per celebrare compleanni di amici o familiari sotto il segno della Vergine o dello Scorpione.