Tra Libia e Ciad soffiano venti di guerra | dopo i recenti scontri armati il generale Haftar ha schierato le truppe d’élite al confine

Tra Libia e Ciad si intensificano i venti di guerra, con le truppe di Haftar schierate lungo il confine meridionale. Dopo i recenti scontri sanguinosi e le vittime tra le forze dell’Esercito nazionale libico, la tensione cresce, minacciando di destabilizzare ulteriormente la regione. La mobilitazione delle unità d’élite nel cuore del conflitto segna un passo decisivo verso un possibile escalation. Resta da capire quali saranno le future ripercussioni di questa escalation militare.

La Libia rafforza la sua presenza militare lungo il confine meridionale con il Ciad, dopo i recenti scontri che hanno provocato vittime tra le truppe dell’Esercito nazionale libico (ENL). Le forze di terra guidate dal generale Saddam Haftar – figlio del comandante dell’ENL Khalifa Haftar – hanno annunciato l’invio di unità d’élite nella zona del valico numero 17, teatro dell’ultimo assalto. L’operazione, resa pubblica da una nota diffusa via social dallo Stato maggiore delle Forze terrestri dell’ENL e che rischia di portare al conflitto tra i due Paesi africani, mira a “rafforzare il controllo lungo la linea di confine e contrastare ogni minaccia alla sicurezza nazionale”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Tra Libia e Ciad soffiano venti di guerra: dopo i recenti scontri armati, il generale Haftar ha schierato le truppe d’élite al confine

