Perché si muore di caldo? Ecco cosa succede al nostro organismo

Perché si muore di caldo? La risposta è chiara: le ondate di calore estremo mettono a dura prova il nostro organismo, aumentando rischi e pericoli per la salute. In particolare, anziani e soggetti fragili sono più vulnerabili, e i numeri parlano chiaro: uno studio recente ha mostrato un incremento triplicato delle morti legate al caldo tra fine giugno e inizio luglio. Scopriamo insieme cosa succede al nostro corpo e come proteggerci.

Durante le ondate di calore estremo, il rischio per la salute aumenta notevolmente, tanto che si registrano picchi nei ricoveri e un incremento significativo dei decessi, in particolare tra anziani e soggetti fragili. I numeri parlano chiaro. Secondo uno studio condotto da scienziati dell'Imperial College London e della London School of Hygiene & Tropical Medicine, dal 23 giugno al 2 luglio, il numero delle morti legate al calore è triplicato. Il caldo sarebbe responsabile di 317 decessi in eccesso stimati a Milano, 286 a Barcellona, 235 a Parigi, 171 a Londra, 164 a Roma, 108 a Madrid, 96 ad Atene, 47 a Budapest, 31 a Zagabria, 21 a Francoforte, 21 a Lisbona e 6 a Sassari.

