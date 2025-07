Rassemblement sorvegliato speciale | la destra si normalizza ma viene comunque colpita

Nel cuore di Roma, un rassemblement sorvegliato speciale, segnato da una destra che si normalizza, ma non senza resistenze. La parola “normalizzazione” riempie le voci di chi teme il cambiamento, mentre i partiti identitari avanzano con determinazione. Ma cosa si cela davvero dietro questa strategia? E la normalizzazione è la chiave per il futuro o solo un'illusione? Scopriamolo insieme, perché il panorama politico sta cambiando sotto i nostri occhi.

Roma, 9 lug – C’è una parola che ricorre con insistenza ogni volta che un partito identitario conquista terreno: “normalizzazione”. È il mantra ripetuto dai media mainstream, dai commentatori, dai vecchi arnesi del centrismo: “per governare bisogna moderarsi”, “per diventare affidabili occorre smussare gli angoli”. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa narrazione? E soprattutto: funziona davvero? Il Rassemblement e la sindrome dell’aspirante rispettabile. È notizia recente che il Rassemblement National di Marine Le Pen, oggi in vetta ai sondaggi in Francia, abbia ingaggiato una società per monitorare l’attività online dei propri militanti e aspiranti candidati. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it