palinsesti mediaset nuzzi a pomeriggio 5 e ventura al gf de martino in trattativa prima del patatrac di amadeus

Grandi novità, conferme, personaggi illustri sottratti alla Rai e rivoluzioni nei nuovi palinsesti 2025-2026 targati Mediaset. La notizia epocale riguarda Striscia la Notizia, che ripartirà a novembre, in ritardo rispetto al solito, sostituito nei primi mesi autunnali dalla Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. «Interrompiamo per sperimentare» ha dichiarato l'Ad Pier Silvio Berlusconi commentando anche lo spostamento di Paperissima Sprint nel pomeriggio di Italia1. «Gli ascolti di Paperissima sono buoni ma Antonio Ricci sta collaborando per sperimentare, è d'accordo sul puntare al cambiamento, ma non so ancora bene come lo faremo». 🔗 Leggi su Iltempo.it