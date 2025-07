Pallanuoto Mondiali 2025 | l’ampio parco delle favorite Addirittura sei squadre in corsa per il titolo?

A Singapore si apre il sipario sui Mondiali di pallanuoto 2025, una competizione che promette spettacolo e suspense, con ben sei squadre in corsa per il titolo. In questo debutto del nuovo ciclo olimpico, il torneo maschile si presenta come un equilibrio di forze, rendendo ogni partita un’incognita affascinante. Dal trionfo della Serbia a Parigi alle sfide future, il percorso verso Los Angeles 2028 si fa sempre più avvincente.

Si tratta della competizione inaugurale del nuovo quadriennio olimpico che si concluderà a Los Angeles 2028. A Singapore è ormai tutto pronto per l'inizio dei campionati mondiali di pallanuoto, manifestazione in cui il torneo maschile sembra, almeno alla partenza, caratterizzato da assoluto equilibrio. Non sembra azzardato affermare che il parco delle favorite sia davvero ampio. A Parigi la Serbia ha scritto una pagina leggendaria di storia dello sport conquistando, da dominatrice, il terzo oro olimpico consecutivo davanti alla Croazia, campione mondiale in carica, e agli Stati Uniti. Nella Final Eight di World Cup la Spagna ha letteralmente dominato la scena dimostrandosi la più pronta nel completare il processo di adattamento alle nuove regole.

