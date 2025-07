Crollo Terracina lo chef Nardoni | Scavavo per trovare Mara Severin 15 minuti interminabili

In un momento di puro orrore, lo chef Simone Nardoni ha risposto con coraggio e commozione alla tragedia di Terracina, scavando tra le macerie per trovare Mara Severin. In un'intervista a Repubblica, il suo racconto trasmette l'angoscia di quei 15 minuti interminabili, un'immagine di dedizione e dolore che rimarrà impressa nella memoria di tutti. La sua testimonianza ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull'importanza di valorizzare ogni istante.

In una intervista a Repubblica lo chef Simone Nardoni del ristorante stella 'Essenza' di Terracina, dove la sommelier Mara Severin è morta nel crollo del solaio che ha anche causato diversi feriti, racconta come si è sentito mentre scavava tra le macerie alla ricerca della donna. "Faccio davvero fatica, mi creda, non riesco ancora a rendermi conto di quello che è successo, di come è potuto succedere questo disastro in pochi secondi. E di Mara, mia cugina, mia amica, mia alter ego, che non c'è più ", spiega. Lo chef Nardoni: "Mara prima di pensare a mettersi in salvo ha fatto uscire i clienti". " Mara era innamorata del suo lavoro, era la sua vita.