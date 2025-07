Incidente choc investita e trascinata per metri sotto gli occhi di tutti

Un drammatico incidente ha sconvolto questa mattina la tranquilla comunità di San Pancrazio, in Alto Adige. Una donna di 73 anni è stata investita e trascinata per diversi metri sotto gli occhi increduli dei passanti, in un tratto di strada noto per la sua pericolosità. Un episodio che mette in evidenza l'importanza della sicurezza stradale e delle misure preventive. La vicenda continua a suscitare shock e discussioni sulla tutela dei pedoni.

– Un gravissimo incidente stradale ha scosso la tranquillità della mattina a San Pancrazio, in Alto Adige, dove una donna di 73 anni è stata travolta e trascinata per diversi metri da un’automobile. L’episodio si è verificato poco prima del centro abitato, in un tratto di strada noto per la frequenza di veicoli e la velocità sostenuta dei mezzi di passaggio. Secondo le ricostruzioni preliminari, l’autista avrebbe notato la presenza della donna soltanto all’ultimo momento e non sarebbe riuscito a evitare l’impatto. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Incidente choc, investita e trascinata per metri sotto gli occhi di tutti

