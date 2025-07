Figure di Sistema | in stallo la formazione incentivata dimenticata la seconda annualità

Le figure di sistema, pilastri fondamentali per l’innovazione scolastica, si trovano ora in uno stato di stallo, con la seconda annualità della formazione incentivata completamente dimenticata. Oltre 30.000 docenti, dopo aver affrontato con impegno il primo anno, si ritrovano in un limbo senza certezze sul proseguimento del percorso. Ancodis lancia un forte appello: è necessario agire subito per evitare che questa opportunità formativa venga persa nel silenzio.

Ancodis esprime forti preoccupazioni per il silenzio sulla seconda annualità della formazione per le figure di sistema. Oltre 30.000 docenti, dopo aver completato il primo anno, sono ora dimenticati dal Ministero, senza notizie sulla prosecuzione del percorso, in una totale incertezza sul loro futuro. Ancodis: la seconda annualità “dimenticata” della formazione volontaria incentivata delle figure . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

