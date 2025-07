tommaso labate approda a rete4 con realpolitik

Tommaso Labate, giornalista di grande talento, fa il suo ingresso in Rete4 con il nuovo programma "RealPolitik", un progetto ambizioso e innovativo annunciato da Pier Silvio Berlusconi durante la Serata con la Stampa. Questa sorprendente aggiunta arricchisce ulteriormente l'offerta informativa del Biscione, puntando a un prime time diverso e coinvolgente. La sfida è aperta: preparatevi a un viaggio nel cuore della politica e dell'attualità , dove nulla sarà come sembra.

La squadra di Rete4 si allarga. A sorpresa, ad arricchire l’informazione del Biscione, arriva T ommaso Labate. CondurrĂ RealPolitik. Pier Silvio Berlusconi ha annunciato la new entry durante la Serata con la Stampa tenutasi ieri sera a Cologno Monzese. Lanceremo un nuovo prime time, un progetto diverso, stiamo lavorando alla formula che sarĂ differente rispetto alle altre (.) E’ un giornalista che a me piace moltissimo, lo trovo bravo, trovo che abbia una faccia televisiva. E’ un prodotto che dobbiamo difendere perchè è un prodotto in cui partiamo dal nulla. Labate, classe 1979, è una firma del Corriere della Sera ed è stato piĂą volte ospite dei talk show Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it