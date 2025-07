Meloni e Salvini il grande gelo con Elon Musk dopo lo scontro con Trump

Meloni e Salvini, un tempo alleati di ferro, si sono trovati al centro di un inquietante gelo diplomatico con Elon Musk, dopo il clamoroso scontro con Trump. In un panorama politico in rapido mutamento, le alleanze si sfaldano e si ricompongono, spesso influenzate da forze esterne e dinamiche globali. È un momento di grande incertezza, dove le scelte dei leader italiani potrebbero avere ripercussioni ben oltre i confini nazionali, lasciando tutti a chiedersi: cosa ci attende nel prossimo futuro?

Si sa, nella politica il vento cambia rapidamente, le alleanze mutano e le simpatie possono trasformarsi in antipatie. Non è una novità, né per quanto riguardo le dinamiche interne ai singoli Paesi, né sul piano internazionale. E qualche volta alleanze o grandi freddi possono essere determinati non da fattori contingenti e personali, ma dalle dinamiche che si verificano altrove. Ed è proprio quello che sta succedendo in questo periodo in Italia, complice Donald Trump e la sua gestione fumantina dei rapporti interni al suo governo. Un aspetto che ha coinvolto, negli ultimi mesi, soprattutto due leader italiani: Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che con il Presidente americano hanno cercato di costruire un rapporto privilegiato.

