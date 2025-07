Purple Fever | la manicure romantica di Selena Gomez

L’estate si veste di romanticismo con la nuova tendenza di Selena Gomez: la “Purple Fever”, una manicure lilla dai toni delicati e sognanti. Firmata dal celebre nail artist Tom Bachik, questa proposta conquista per la sua eleganza e freschezza, perfetta per illuminare le giornate più calde. Un vero inno alla femminilità che promette di diventare il must-have della stagione. La bellezza si fa romantica e irresistibile: scopriamola insieme.

L’estate è ormai entrata nel vivo e le unghie si tingono di tutti i colori pastello tanto di tendenza nella bella stagione. A confermarlo è Selena Gomez, ormai trendsetter in fatto di manicure, che ha di recente sfoggiato una raffinatissima e romantica manicure lilla. A firmarla è stato, come da tradizione, Tom Bachik, il nail artist preferito dall’attrice e cantante 32enne, che ha definito la manicure “sognante” e perfetta per l’estate. La manicure lilla e sognante di Selena Gomez. Per realizzarla, Bachik ha utilizzato il set per la manicure che lui stesso ha messo a punto per Tweezerman e lo smalto in gel di Apres Nail in tonalità Aster Family, un gel altamente coprente e a media viscosità perfetto per unghie monocolore o nail art particolari. 🔗 Leggi su Amica.it