La torrida estate di Putin e Trump fra giravolte ed equivoci Scrive D’Anna

La torrida estate di Putin e Trump, tra giravolte ed equivoci, cattura l'attenzione di chi cerca di decifrare le mosse di due figure enigmatiche e influenti sulla scena globale. Come in un dramma storico fatto di alleanze mutevoli e rivalitĂ esplosive, queste coppie di leader hanno scritto capitoli intensi e controversi della storia moderna. Nessuna dinamica politica ha mai mostrato un simile intreccio di potere, ambizione e imprevedibilitĂ , rendendo il loro confronto un vero e proprio spettacolo di luci e ombre.

Prima alleati e talvolta amici, poi nemici mortali. Giulio Cesare e Pompeo, Ottaviano Augusto e Antonio, Hitler e Stalin, Mao e Chiang Kai-shek e per certi versi anche BreĹľnev e Reagan: sono molte le coppie parallele di leader prima concordi poi ferocemente contrapposte, protagoniste della storia. Nessuna accoppiata evidenzia tuttavia tante oscure, sanguinarie o strampalate, imprevedibili o pericolose antinomie come quelle che assommano individualmente Vladimir Putin e Donald Trump. Accusato di essere un suicidatore  seriale di nemici e avversari, circondato dall’aurea di morte violenta che puntualmente spazza via chi lo ostacola (ultimi in ordine di tempo l’oppositore Navalny, l’ammutinato Prigozhin e l’ex Ministro appena destituito Starovoit ), Putin si accinge ad affrontare la 25esima estate al potere in bilico sulla fallita invasione dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Formiche.net