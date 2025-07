Ius scholae Pier Silvio Berlusconi si smarca da Tajani | ‘Scettico su tempi e urgenza’

In un momento di grande attenzione sul futuro della legge Ius Scholae, Pier Silvio Berlusconi si distingue chiaramente dalla posizione di Tajani, evidenziando dubbi sui tempi e le urgenze. La sua presa di distanza sottolinea l'importanza di un dibattito approfondito e di un testo che tuteli veramente i diritti fondamentali. La questione si fa sempre piĂą complessa, aprendo un confronto tra diverse visioni politiche e sociali.

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha espresso perplessitĂ su tempi e prioritĂ della proposta di legge sullo Ius scholae, pur condividendone in parte il principio. Nessun coinvolgimento della famiglia Berlusconi nelle scelte di Tajani, ma spazio al miglioramento del testo per garantire i diritti fondamentali Pier Silvio Berlusconi: dubbi su tempi . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: berlusconi - pier - silvio - scholae

Gerry Scotti rinnova il contratto con Mediaset, nuovi progetti dall’autunno. Pier Silvio Berlusconi: “Sei un pilastro” - Gerry Scotti continua la sua collaborazione con Mediaset, rinnovando il contratto e promettendo nuovi progetti per l'autunno.

Pier Silvio Berlusconi: “Forza Italia? Servono forze nuove. La politica? Come tante cose nella vita, non la escludo. Lo ius scholae non è una priorità del paese. Meloni? Bravissima, il suo governo è il migliore possibile". Di @SalvatoreMerlo Vai su X

A due anni dalla morte di Silvio Berlusconi sarebbe in dirittura d’arrivo il contratto tra Marta Fascina e i figli dell’ex premier per Villa San Martino, la storica residenza di Arcore Vai su Facebook

Ius scholae, Pier Silvio Berlusconi frena: Non è una priorità per gli italiani, tempi e modi mi vedono scettico; Pier Silvio Berlusconi: “Ius scholae? Non era il momento. Tajani bravo, ma bisogna guardare avanti”; Pier Silvio Berlusconi: Ius scholae non è priorità . Discesa in campo? Non la escludo in futuro.

Pier Silvio Berlusconi: "Ius Scholae? Non è una priorità. Non escludo un futuro in politica" - L'amministratore delegato di Mfe ha presentato i palinsesti e con l'occasione, su input dei giornalisti, ha risposto anche ad alcuni temi politici ... Si legge su msn.com

Pier Silvio Berlusconi: "Ius scholae non è priorità. Discesa in campo? Non la escludo in futuro" - Però è falso che Tajani porta avanti lo Ius scholae seguendo indicazioni di me o Marina”. Lo riporta adnkronos.com