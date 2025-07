Pier Silvio Berlusconi | Ius scholae non è priorità Discesa in campo? Non la escludo in futuro

Pier Silvio Berlusconi apre una finestra sul futuro della politica italiana, commentando lo Ius Scholae e la possibilità di una sua discesa in campo. Con un approccio pragmatico e un pizzico di scetticismo, il manager di Mediaset si mostra attento alle priorità degli italiani, senza escludere in futuro un coinvolgimento diretto. La sua posizione invita a riflettere sulle strategie possibili per il nostro Paese, lasciando aperta la porta a nuove sfide politiche.

(Adnkronos) – Sullo Ius scholae “condivido in linea di massima il principio ma onestamente ho dei dubbi sulla priorità: non mi sembra una necessità tra le prime per gli italiani quindi tempi e modi mi vedono un po’ scettico”. Lo ha detto l’ad di Mfe, Pier Silvio Berlusconi, presentando la nuova stagione Mediaset alla stampa. “Mi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

