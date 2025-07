zelensky a roma ricevuto dal papa

Volodymyr Zelensky arriva a Roma, dove è stato ricevuto dal Papa, un gesto che sottolinea l’importanza della solidarietà internazionale per l’Ucraina. Mentre si prepara a partecipare alla Conferenza sulla ricostruzione, il presidente ucraino rafforza il legame tra le nazioni e la volontà di ricostruire un futuro di pace e speranza. Un momento di grande rilievo che potrebbe segnare un nuovo capitolo nel sostegno globale all’Ucraina.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky è arrivato a Roma, in vista della sua partecipazione alla Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina in programma nella Capitale il 10 e 11 luglio. Lo riporta Rbc-Ukraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Roma Volodymyr Zelensky è arrivato a Roma questa mattina, in vista della sua partecipazione alla Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina in programma nella Capitale il 10 e 11 luglio. In programma gli incontri con il Papa, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e altri leader italiani ed europei. Inizio diretta: 090725 10:00 Fine diretta: 090725 22:00 12:00 090725 Zelensky ricevuto dal Papa Papa Leone XIV riceve “questa mattina in udienza” il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Lapresse.it