Catherine Hardwicke ricorda con affetto il sorprendente gesto dello studio dopo il successo di Twilight, quando le inviò un cupcake come ringraziamento. Un gesto umile e simbolico che contrasta con i regali più sfarzati, come auto o contratti per tre film, destinati agli uomini. Quel dolce ricordo dimostra come anche i piccoli riconoscimenti possano rappresentare un grande valore. La regista ci mostra così il lato più umano dell’industria cinematografica.

Catherine Hardwicke ha raccontato un aneddoto sul periodo in cui ottenne grande successo grazie alla regia del film con Robert Pattinson e Kristen Stewart. Intervistata dal The Guardian, la regista di Twilight Catherine Hardwicke ha svelato il regalo che le fece recapitare lo studio per ringraziarla per il grande debutto del primo film. Twilight esordì con 69 milioni di dollari nel novembre 2008 ma il regalo della produzione le fece capire che poteva ottenere tutto il successo del mondo ma non sarebbe mai stata considerata allo stesso modo di un uomo. L'assurdo regalo dello studio a Catherine Hardwicke per Twilight La produzione decise di mandare alla regista un mini cupcake per il successo ottenuto al box-office dal film:"No, la gente non assumerà più registe . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Twilight, lo studio ringraziò la regista con un cupcake: "Agli uomini regalano auto o contratti per tre film"

