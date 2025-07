Nessun buco nella sicurezza | l' Enac replica dopo la tragedia a Orio al Serio

Dopo la tragedia di Orio al Serio, ENAC rassicura: "Nessun buco nella sicurezza". Il presidente Di Palma sottolinea che "il presidio ha funzionato, nessuna difficoltà infrastrutturale". Mentre le indagini sulla tragica morte di Andrea Russo sono in corso, l’attenzione resta alta sulla sicurezza aeroportuale, garantendo che ogni dettaglio è stato attentamente esaminato per prevenire futuri incidenti.

Il presidente Di Palma: "Il presidio ha funzionato, nessuna difficoltà infrastrutturale". Indagini in corso sulla morte di Andrea Russo, 35 anni, risucchiato dal motore di un aereo.

Orio al Serio, tutte le falle nella sicurezza dell'aeroporto: ecco come Russo è arrivato sulla pista.

A Orio al Serio, dove ieri un uomo di 35 anni, Andrea Russo, è passato da una uscita d'emergenza allarmata inseguito dalla polizia ed è entrato in pista per poi venire risucchiato dal motore di un aer

