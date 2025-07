Torna il Wired Next Fest Trentino il più grande evento sull’innovazione e sulle tecnologie digitali

Rovereto si prepara ad ospitare il ritorno del WIRED Next Fest Trentino, l’evento più grande e coinvolgente sull’innovazione in Italia. Per il terzo anno consecutivo, la città si trasforma nel palcoscenico delle idee e delle tecnologie che plasmeranno il nostro futuro. Quest’anno, il tema Energie ci invita a riflettere e agire, esplorando come le forze umane e tecnologiche possano contribuire a un mondo più sostenibile. Non perdere questa opportunità di essere protagonista del cambiamento.

Rovereto si prepara ad accogliere per il terzo anno consecutivo WIRED Next Fest Trentino, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all'innovazione e all'impatto delle tecnologie digitali. Annunciati i primi ospiti che prenderanno parte alla manifestazione, quest'anno dedicata al tema Energie: un invito ad agire, e ripensare il nostro rapporto con il pianeta e la società, esplorando le forze umane, tecnologiche, ambientali che stanno trasformando il nostro tempo. Tra i grandi protagonisti dell'innovazione, della scienza, dell'economia e della cultura che da venerdì 3 a domenica 5 ottobre saliranno sul palco: il divulgatore e professore di intelligenza artificiale dell'Università di Bath Nello Cristianini; la filosofa Giada Pistilli, Principal Ethicist di Hugging Face, la principale piattaforma open-source a livello mondiale che fornisce strumenti e risorse per lavorare su progetti di intelligenza artificiale; il professore di filosofia teoretica e tra i massimi esponenti della riflessione filosofica sull'evoluzione delle tecnologie Maurizio Ferraris; Veronica Barassi antropologa ed esperta delle implicazioni sociali e politiche delle tecnologie dei dati e dell'intelligenza artificiale; la giornalista economica Giorgia Pacione Di Bello, che affronterà il ruolo della generazione che ha fatto da ponte tra il mondo analogico e quello digitale; l'economista e saggista Loretta Napoleoni, Guido Alfani, professore di Storia economica all'Università Bocconi di Milano; il giornalista e capo cronica di Napoli di Fanpage.

