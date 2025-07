I cacatua di Sydney hanno imparato a bere dalle fontane | ecco come fanno

In un angolo di Sydney, i cacatua hanno dimostrato che l’ingegno può superare ogni limite. Questi uccelli, già affascinanti per la loro livrea colorata, hanno imparato a usare le fontane pubbliche per soddisfare il loro bisogno d’acqua, testimoniando una sorprendente capacità di apprendimento e adattamento. Scopriamo insieme come questi volatili sorprendenti stanno rivoluzionando il nostro modo di vedere la natura in città. Continua a leggere per scoprire il loro incredibile metodo!

A Sydney, un gruppo di cacatua che vive in un parco pubblico ha imparato a usare le fontane pubbliche per bere, dimostrando un'intelligenza fuori dal comune e una sorprendente capacità di adattamento all'ambiente urbano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cacatua - sydney - imparato - bere

I cacatua di Sydney hanno imparato a bere dalle fontane: ecco come fanno; Alcuni cacatua dalla cresta gialla hanno imparato da soli ad aprire le fontanelle pubbliche per bere (e non è semplice come sembra); I cacatua di Sydney sanno usare le fontanelle.

I cacatua di Sydney hanno imparato a bere dalle fontane: ecco come fanno - A Sydney, un gruppo di cacatua che vive in un parco pubblico ha imparato a usare le fontane pubbliche per bere, dimostrando un'intelligenza fuori dal comune ... Si legge su fanpage.it

Alcuni cacatua dalla cresta gialla hanno imparato da soli ad aprire le fontanelle pubbliche per bere (e non è semplice come sembra) - Wired Italia - un gruppo di cacatua dalla cresta gialla che vive nei pressi di Sydney (Australia) ha anche imparato a bere da un tipo di ... Come scrive wired.it