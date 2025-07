Alla vigilia del voto sulla fiducia von der Leyen annuncia battaglia sui dazi | Saremo fermi nella trattativa con gli Usa

Alla vigilia del voto sulla fiducia, Ursula von der Leyen annuncia una posizione decisa sui dazi, sottolineando la volontà dell’UE di mantenere ferme le proprie posizioni ma allo stesso tempo di cercare un dialogo costruttivo con gli Stati Uniti. Con la critica situazione commerciale e l’imposizione di dazi senza precedenti, la presidente della Commissione europea ribadisce che l’approccio sarà di fermezza, ma sempre orientato a una risoluzione negoziata. Per questo...

Ursula von der Leyen rilancia sulla questione dei dazi. Confida ancora in un’intesa con gli Stati Uniti e considera positivo il dialogo in corso con Donald Trump. “ Da febbraio, gli Stati Uniti hanno imposto dazi sul 70% del totale degli scambi commerciali dell’UE con gli Stati Uniti. La portata e la portata di queste misure sono senza precedenti. La nostra linea è stata chiara. Saremo fermi. Ma preferiamo una soluzione negoziata. Per questo motivo stiamo lavorando a stretto contatto con l’amministrazione statunitense per raggiungere un accordo. E ho avuto un proficuo scambio di opinioni con il Presidente Trump all’inizio di questa settimana per contribuire a far progredire le cose. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it