Wimbledon 2025 oggi Cobolli-Djokovic | info sulla partita e dove vederla

Oggi, mercoledì 9 luglio 2025, è un giorno speciale per gli appassionati di tennis: Flavio Cobolli si prepara a sfidare Novak Djokovic nei quarti di finale di Wimbledon. Una sfida emozionante tra un giovane talento italiano e una leggenda del circuito. Ma dove poter seguire questa partita imperdibile? Scopri le ultime news, gli orari e i canali per vivere ogni punto di questa storica sfida.

Flavio Cobolli torna in campo sull’erba di Wimbledon in questo mercoledì 9 luglio 2025: nel pomeriggio scenderà in campo per disputare i quarti di finale del prestigioso torneo londinese e fronte a lui ci sarà un avversario d’eccezione: Novak Djokovic, leggenda del tennis mondiale. L’azzurro arriva a questo appuntamento con grande entusiasmo, dopo aver superato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Wimbledon 2025, oggi Cobolli-Djokovic: info sulla partita e dove vederla

LIVE Cobolli-Mensik, Wimbledon 2025 in DIRETTA: occhio al rischio pioggia - Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025! Oggi, un appuntamento imperdibile: il giovane talento romano Flavio Cobolli si sfida con l'astro nascente ceco Jakub Mensik nei sedicesimi di finale.

Wimbledon, preview quarti: Cobolli senza pressioni, Djokovic per superare Federer Vai su X

#Wimbledon Oggi gli ultimi due match dei quarti di finale del singolare maschile. #Sinner contro #Shelton e #Cobolli contro #Djokovic. Il numero uno del ranking mondiale sembra aver superato il problema al gomito, procuratosi nella partita vinta tavolino, d Vai su Facebook

Flavio Cobolli - Novak Djokovic a Wimbledon 2025: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Cobolli-Djokovic a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming; LIVE Non prima delle 16 Cobolli-Djokovic: in palio la semifinale a Wimbledon.

Cobolli – Djokovic: orario, data e dove vedere l’incontro dei quarti di finale di Wimbledon! - Djokovic, dove vedere i quarti di finale di Wimbledon, ecco l'orario e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... Da generationsport.it

Cobolli-Djokovic oggi ai quarti a Wimbledon, a che ora si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming - La partita tra Cobolli e Djokovic per i quarti di finale di Wimbledon è in programma oggi non prima delle 16. fanpage.it scrive