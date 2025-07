Spacca il finestrino dell' auto di una turista per rubare una valigia 36enne arrestato dalle volanti

Un gesto violento e senza scrupoli, ma la reazione tempestiva di un testimone ha evitato il peggio. Un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine, ha svelato la sua cattiva reputazione infrangendo un finestrino per rubare una valigia in pieno centro città. La prontezza degli agenti ha portato all’arresto sul colpo. La sicurezza dei cittadini dipende anche dalla loro attenzione e reattività.

Ha mandato in frantumi il finestrino di un’auto parcheggiata in centro, ma un testimone che ha assistito alla scena ha chiamato la polizia di Stato, permettendo di far arrestare il ladro. Un 36enne catanese pluripregiudicato, infatti, è stato fermato mentre tentava di fuggire con la valigia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

