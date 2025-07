Artigianato e innovazione | due aziende associate a Cna Arezzo premiate da Ebret

Arezzo, 9 luglio 2025 – In Casentino la ICM Torneria di Castel Focognano ha ottenuto contributi per 23.000 euro Due imprese artigiane associate a CNA Arezzo sono tra le dieci che hanno ottenuto il contributo Ebret, Ente Bilaterale dell'Artigianato Toscano, per gli investimenti effettuati in innovazione aziendale. Una di queste ha sede in Casentino ed è la ICM Torneria Casentinese di Castel Focognano che ha effettuato nel 2024 investimenti in innovazione di 260.000 euro. Oltre al contributo di 3.000 euro che va all'azienda che innova, ICM si è aggiudicata anche il premio di 20.

"Un settore sotto pressione» L'Ebret, Ente bilaterale artigianato toscano, dal 1991 si occupa di misure di sostegno al reddito, innovazione e welfare aziendale.