Piano Mattei due avvisi per percorsi e potenziamento strutture all’estero degli ITS Academy Scadenza 26 agosto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha lanciato due avvisi all’interno del Piano Mattei, rivolti alle Fondazioni ITS Academy, per potenziare la presenza internazionale delle eccellenze italiane nel settore della formazione tecnologica superiore. Con scadenza il 26 agosto, queste opportunità rappresentano un passo strategico verso l’internazionalizzazione e il rafforzamento delle strutture all’estero. Scopri come partecipare e contribuire a portare l’innovazione oltre i confini nazionali.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato due avvisi rivolti alle Fondazioni ITS Academy, con l’obiettivo di rafforzare la dimensione internazionale della formazione tecnologica superiore. Le iniziative si inseriscono all’interno del Piano Mattei, e intendono promuovere sia la realizzazione di attività formative all’estero sia il miglioramento delle strutture e dei laboratori presso sedi internazionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: piano - mattei - avvisi - strutture

