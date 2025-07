Kate accanto a Macron ritorno al banchetto di Stato dopo due anni

Dopo due anni di assenza, la principessa Kate torna a condividere un momento di grande prestigio al banchetto di Stato nel castello di Windsor, ospitando il Presidente Macron e la sua consorte Brigitte. Circa 160 invitati, una tavola lunga 50 metri e un’atmosfera di raffinatezza e diplomazia. Questo evento sancisce il ritorno di Kate in un contesto di alta rappresentanza, sottolineando l’importanza dei legami tra Regno Unito e Francia. Un’occasione che promette di rafforzare alleanze e amicizie internazionali.

