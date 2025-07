Cnn | Trump raccontò di aver minacciato Putin e Xi di bombardare Mosca e Pechino

Nel tumulto politico del 2024, una rivelazione sconcertante scuote l'elettorato: secondo una registrazione audio ottenuta dalla CNN durante le raccolte fondi a New York e Florida, Donald Trump avrebbe minacciato Putin e Xi Jinping di bombardare Mosca e Pechino. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sua strategia diplomatica e sulle sue parole come leader. Ma cosa si nasconde dietro queste dichiarazioni incendiarie?

Facendo riferimento a una registrazione audio del 2024 ottenuta durante le raccolte fondi del 2024 a New York e in Florida, la Cnn riporta che Donald Trump «cercò di dissuadere il presidente russo Vladimir Putin dall'attaccare l' Ucraina minacciando di bombardare Mosca a tappeto per rappresaglia». Ma lo zar, dice Trump nella registrazione, gli rispose di non credere alle minacce. Il tycoon avrebbe poi affermato di aver trasmesso un avvertimento simile anche al presidente cinese Xi Jinping in merito ad una possibile invasione di Taiwan, minacciandolo che gli Usa «avrebbero risposto bombardando Pechino ».

