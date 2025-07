Arrestati tre giovani per pornografia minorile e violenza sessuale

Una triste vicenda scuote Montesilvano: tre giovani, due diciottenni e un diciassettenne, sono stati arrestati dai carabinieri per gravi accuse di pornografia minorile e violenza sessuale. La notizia evidenzia ancora una volta l'importanza di vigilare sulla tutela dei minori e di rafforzare i controlli per prevenire tali reati. La giustizia è al lavoro per garantire che la legge faccia il suo corso e proteggere le vittime.

Due diciassettenni e un diciottenne di Montesilvano sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Francavilla al Mare in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale per i minorenni dell’Aquila. I tre sono accusati di gravi reati: pornografia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Un uomo di 53 anni e una donna di 50 sono stati arrestati nell'Alto Sangro dai carabinieri di Castel di Sangro e condotti rispettivamente nel carcere di Sulmona e in quello di Chieti. Davanti alla magistratura dovranno rispondere dei reati di pornografia minorile

