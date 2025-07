La dedica di Liala la figlia di Licia Colò | Mai stata innamorata di un ragazzo lo sarò per sempre di mia madre

Lilia, figlia di Licia Colò, ha condiviso un messaggio toccante che svela l'amore profondo e incondizionato tra madre e figlia. In occasione del suo 63° compleanno, Liala ha scritto parole che attraversano il cuore, confermando che alcuni legami sono più forti di qualsiasi altra cosa. La loro storia è un esempio luminoso di affetto autentico, un legame che dura per sempre. Continua a leggere.

Licia Colò ha compiuto 63 anni lo scorso 7 luglio e in quell'occasione la figlia Liala, 19 anni, le ha dedicato un bellissimo post su Instagram raccontando tutto l'amore che prova per sua madre. "Dopo aver toccato la connessione più vera, un legame così intenso che va oltre ciò che le parole, non posso immaginare una vita senza di te" scrive. 🔗 Leggi su Fanpage.it