Dazi Usa von der Leyen | Lavoriamo a soluzione negoziata con Trump

Unione Europea e Stati Uniti sono al centro di una sfida commerciale che potrebbe minacciare la stabilità economica globale. Con determinazione, Ursula von der Leyen rassicura i parlamentari di Strasburgo: Bruxelles lavora intensamente per una soluzione negoziata con l’amministrazione Trump, sperando di evitare un’escalation che potrebbe portare a una nuova guerra commerciale. La diplomazia è in campo, e il dialogo resta la strada preferita per preservare gli interessi di tutte le parti coinvolte.

L’ Unione Europea lavora per evitare l’escalation di una nuova guerra commerciale con gli Stati Uniti d’America. A rassicurare i parlamentari riuniti in plenaria a Strasburgo è la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha ribadito come l’obiettivo principale di Bruxelles sia raggiungere una “soluzione negoziata” sulla questione dei dazi imposti dagli USA. «Dal mese di febbraio – ha ricordato von der Leyen – gli Stati Uniti hanno imposto tariffe su circa il 70% del commercio totale tra UE e USA. La portata di queste misure è senza precedenti». Una mossa che ha scosso i rapporti transatlantici e acceso i riflettori sulle crescenti tensioni nel commercio globale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Dazi Usa, von der Leyen: “Lavoriamo a soluzione negoziata con Trump”

Von der Leyen, è urgente una soluzione diplomatica - In un contesto di crescente tensione nel Medio Oriente, le parole di Ursula von der Leyen risuonano come un appello urgente alla pace.

