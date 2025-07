Sciopero degli aerei il 10 luglio | stop ai voli per 24 ore Ecco le fasce di garanzia

Il cielo si ferma il 10 luglio: uno sciopero di 24 ore bloccherà quasi tutti i voli in Italia. Da mezzanotte a mezzanotte, con eccezioni nelle fasce di garanzia, le operazioni aeroportuali subiranno pause significative. Tuttavia, alcuni collegamenti con le isole manterranno la loro frequenza giornaliera. Preparatevi a possibili disagi e ritardi, mentre l’industria aeronautica si mobilita per esprimere le proprie ragioni. Restate aggiornati per affrontare al meglio questa giornata di sospensione.

Aerei fermi in quasi tutta Italia giovedì 10 luglio a causa di uno sciopero di ventiquattr’ore proclamato da diverse società di handling aeroportuale e personale di volo. Stop ai decolli dalle 00.00 alle 23.59 con esclusione delle due fasce orarie di garanzia 7-10 e 18-21. Garantiti anche, riporta il sito dell’ENAC, alcuni voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera. I disagi coinvolgeranno sia i voli che le operazioni di terra, coinvolgendo sui due scali milanesi anche gli autisti di Sea Aeroporti per la mobilitazione di Ost Cub Trasporti, mentre a Cagliari si fermeranno dalle 13. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero degli aerei il 10 luglio: stop ai voli per 24 ore. Ecco le fasce di garanzia

In questa notizia si parla di: voli - sciopero - aerei - luglio

Sciopero generale dei sindacati di base venerdì 20 giugno: Ita Airways cancella 34 voli - Venerdì 20 giugno si preannuncia una giornata di mobilitazione nazionale con uno sciopero generale proclamato dai sindacati di base, coinvolgendo trasporti, pubbliche e private.

Sciopero aerei 10 luglio 2025: rischio caos nei principali aeroporti italiani • Il 10 luglio 2025 il trasporto aereo italiano si ferma: scioperi, voli garantiti, impatto su 210.000 viaggiatori e perdite economiche per il turismo. Il post Sciopero aere… https://bit.ly/4eAzbx Vai su X

Il 10 luglio è previsto uno sciopero nazionale del trasporto aereo in Italia: ritardi, cancellazioni e disagi per oltre 210.000 viaggiatori. Ecco cosa sapere e come tutelarsi. #scioperoaerei10luglio2025 #volicancellatiItalia #dirittipasseggerisciopero #rimborsovoloc Vai su Facebook

Sciopero aerei 10 luglio 2025: ITA Airways voli cancellati; 10 luglio, voli a rischio per il maxi-sciopero nazionale; Continua il “luglio caldo” degli scioperi: giovedì 10, stop ai voli. Orari e scali coinvolti.

Sciopero degli aerei del 10 luglio, quali sono le fasce orarie protette e l'elenco di tutti i voli garantiti - 24 ore di stop per voli nazionali e internazionali, ma saranno previste fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Scrive wired.it

Sciopero aerei 10 luglio, disagi in tutta Italia: quanto dura, voli a rischio, orari garantiti e diritti dei passeggeri - È stato infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolgerà per 24 ore il settore ... Segnala msn.com