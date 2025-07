Il fidanzato le fa proposta di matrimonio in Grecia lei si sente male | turista è in fin di vita

Una romantica proposta di matrimonio a Lefkada si trasforma in un dramma quando una giovane turista ceca di 24 anni, colta da grave malore, perde i sensi. Trasportata d’urgenza in ospedale, le è stata diagnosticata una pericolosa emorragia cerebrale. Ora lotta tra la vita e la morte all’ospedale di Ioannina. La sua storia ci ricorda quanto possa essere fragile il presente, anche nei momenti più felici; continueremo a seguire gli sviluppi.

Durante una proposta di matrimonio a Lefkada, in Grecia, una 24enne ceca si è sentita male e ha perso i sensi. Trasportata d’urgenza in ospedale, le è stata diagnosticata una grave emorragia cerebrale. Ora è intubata e in condizioni critiche all'ospedale di Ioannina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: proposta - matrimonio - grecia - male

