Pedone investito da un' auto sulle strisce pedonali | secondo caso in pochi giorni a Lanciano

Lanciato ancora una volta al centro delle cronache per episodi di cronaca stradale, il nostro territorio si trova di fronte a una grave preoccupazione: due pedoni investiti sulle strisce pedonali in pochi giorni. Questa mattina, alle 10:40, un anziano di 77 anni è stato travolto da una Volkswagen Beetle in via Santo Spirito, davanti al circolo tennis. La ripetizione di questi incidenti sottolinea l'urgenza di intervenire per garantire la sicurezza di tutti.

Secondo pedone investito sulle strade lancianesi nel giro di pochi giorni. Questa mattina, 9 luglio, un 77enne è stato travolto da un'auto mentre si apprestava ad attraversare la carreggiata in via Santo Spirito, di fronte al circolo tennis. Erano le 10,40 circa quando una Volkswagen Beetle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

