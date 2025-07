La preghiera per chi muore all’improvviso | affidiamoli alla misericordia di Dio

In un mondo in cui la morte può sorprenderci in ogni istante, la preghiera diventa un gesto di profonda speranza e compassione. Affidiamo alla misericordia di Dio coloro che affrontano un trapasso improvviso, offrendo conforto e solidarietà anche nei momenti più difficili. La nostra fede ci invita a pregare con cuore aperto, confidando nel suo infinito amore. Perché, in fin dei conti, la preghiera è il ponte tra l’umano e il divino.

La morte può arrivare anche improvvisamente e in quel caso non sempre si arriva con una buona preparazione spirituale. È possibile pregare per coloro a cui spetta questa sorte. Non si sa quando arriva la morte, ma in molti casi questo avviene in modo davvero inaspettato e improvviso. Sono tanti i casi di chi lascia. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - La preghiera per chi muore all’improvviso: affidiamoli alla misericordia di Dio

