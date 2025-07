Maker Faire Rome – The European Edition | prorogata al 13 luglio la scadenza per l’invio dei progetti

La Maker Faire Rome – The European Edition 2025 si prepara a conquistare l’innovazione, dando spazio alle idee più brillanti delle scuole italiane. Innova Camera ha annunciato con entusiasmo la proroga al 13 luglio 2025 per l'invio dei progetti nell’ambito della Call for Schools, un’opportunità imperdibile per stimolare la creatività dei giovani talenti e contribuire al futuro del tech e della cultura digitale. Non perdere questa occasione di fare la differenza!

Innova Camera, ente promotore della Maker Faire Rome – The European Edition 2025, ha comunicato la proroga al 13 luglio 2025 del termine per la presentazione dei progetti nell’ambito della Call for Schools. L’estensione del termine è finalizzata a favorire una maggiore partecipazione da parte delle scuole. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

