Una pianificazione urbana estremamente sofisticata cambia tutto | Peñico la città perduta del Perù riscrive la storia dell’archeologia

Una scoperta straordinaria nel cuore del Perù sta rivoluzionando la nostra comprensione dell'antichità. La città perduta di Peñico, risalente a 3500 anni fa, emerge grazie a una pianificazione urbana sofisticata che sfida le teorie tradizionali. Questa scoperta non solo ridefinisce il passato archeologico del Sud America, ma apre anche nuove prospettive sulla civiltà antica. La storia di Peñico sta per cambiare per sempre, portandoci a riscoprire le radici di una cultura dimenticata.

La città perduta del Sud America che riscrive la storia dell’archeologia. Si chiama Peñico ed è un’antica città del Perù risalente a 3500 anni fa. Il sito è stato scoperto nel Nord del paese, nella provincia di Barranca, ad una altitudine di 600 metri sul livello del mare. A riemergere dal suolo sono stati alcuni edifici in pietra e fango, come una struttura a forma circolare posta su un pendio. L’archeologa Ruth Shady, direttrice della Zona Archeologica di Caral, la civiltà più antica conosciuta nelle Americhe risalente a circa 5 mila anni fa, ha affermato che Peñico sarebbe un centro urbano sviluppato “seguendo la tradizione culturale di Caral ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Una pianificazione urbana estremamente sofisticata, cambia tutto”: Peñico, la città perduta del Perù riscrive la storia dell’archeologia

Perù, scoperta città di Penico risalente a 3500 anni fa, un centro commerciale di collegamento tra culture del Pacifico, Ande e Amazzonia - VIDEO - Per249, la straordinaria scoperta della città di Penico in Perù, risalente a circa 3.500 anni fa, apre una finestra affascinante sulle antiche civiltà del Pacifico, Ande e Amazzonia.